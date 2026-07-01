Los especialistas de Vithas Castellón explican cuándo acudir a urgencias y cómo actuar con las picaduras de medusas

Con la llegada del verano y el incremento de la afluencia de bañistas a las playas, también aumentan las picaduras de medusas. Aunque la mayoría de los casos provocan lesiones leves y transitorias, los expertos recuerdan que, en determinadas circunstancias, estas picaduras pueden derivar en complicaciones que precisan atención sanitaria.

Los síntomas más habituales tras el contacto con una medusa son dolor intenso, escozor, picor y enrojecimiento de la piel. En las reacciones más severas también pueden aparecer mareos, dolor de cabeza, náuseas o vómitos.

La intensidad de la reacción depende de diversos factores, entre ellos la sensibilidad de cada persona al veneno, la zona del cuerpo afectada, especialmente si la picadura se produce en la cara, el cuello o los genitales, el contacto con varios tentáculos y el tiempo de exposición a las toxinas, ya que una mayor exposición incrementa la inflamación y el riesgo de complicaciones.

Además, existen grupos especialmente vulnerables. Los niños y las personas mayores presentan un mayor riesgo de sufrir reacciones importantes, al igual que quienes tienen la piel seca o padecen enfermedades previas, como asma, patologías cardíacas o trastornos del sistema inmunitario. En el caso de la población infantil, la piel más fina y la mayor proporción de superficie corporal afectada favorecen una mayor penetración del veneno.

Los especialistas indican que solo en situaciones excepcionales es necesario acudir a un servicio de urgencias. Entre los signos de alarma se encuentran la aparición de un shock anafiláctico, dificultad para respirar, sensación de opresión en el pecho, calambres musculares o, en los casos más graves, alteraciones neurológicas como convulsiones.

Ante una picadura, la recomendación es salir del agua de inmediato para evitar nuevos contactos con la medusa y reducir el riesgo de accidentes. También es importante no frotar la zona afectada, retirar los restos de tentáculos con pinzas o utilizando guantes y evitar el contacto directo con las manos.

Los expertos recuerdan, además, que persisten algunos mitos sobre el tratamiento de estas lesiones. Orinar sobre la picadura, aplicar alcohol o amoniaco, o frotar la piel con arena o con una toalla son prácticas desaconsejadas, ya que pueden aumentar la liberación del veneno y agravar la lesión. La actuación rápida y adecuada sigue siendo la mejor herramienta para minimizar las consecuencias de una picadura de medusa.