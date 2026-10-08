El Ayuntamiento de Onda recibe 941.506 euros del IVACE para mejorar diez áreas industriales

El Ayuntamiento de Onda ha obtenido una subvención de 941.506,26 euros del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) para la mejora y modernización de diez áreas industriales del municipio durante el ejercicio 2026.

La resolución contempla el 100% de los importes solicitados para las diez áreas industriales incluidas en la convocatoria, permitiendo ejecutar las actuaciones previstas en distintos espacios empresariales de Onda.

Las áreas industriales beneficiarias son Nord-2, El Romeral, Les Forques, Miralcamp, Sis Quarts, Entre Ríos, Sonella, El Colador, El Palmeral y Apeadero de Betxí.

Las actuaciones previstas incluyen trabajos de mejora viaria y de la señalización horizontal y vertical de tráfico en los diez polígonos beneficiarios. También se contemplan mejoras del alumbrado en Les Forques y Entre Ríos, así como la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en Nord-2, El Romeral, Miralcamp, Sis Quarts, Sonella, El Colador y El Palmeral.

Estas intervenciones están orientadas a mejorar las condiciones de circulación y seguridad, renovar infraestructuras y facilitar la movilidad en los espacios industriales del municipio.

La concesión de estas ayudas se enmarca en el programa de inversiones para la mejora de las áreas industriales de Onda, dando continuidad a las actuaciones desarrolladas anteriormente en distintos polígonos del municipio.