Almassora vuelca sus fiestas de Santa Quitèria en los niños con actividades diarias y un gran Dia del Xiquet

Durante todos los días de celebraciones, los niños podrán disfrutar gratuitamente de actividades infantiles que se desarrollarán cada tarde a partir de las 18.30 horas en diferentes puntos del municipio. Este martes tendrán lugar en la plaza España; el miércoles se trasladarán a la plaza Víctimas del Terrorismo; el jueves se celebrarán en la plaza Botànic Calduch; mientras que viernes y sábado regresarán de nuevo a la plaza España.

Entre los actos más destacados para el público infantil figura la trashumancia urbana de ganado mestizo patrocinada por la Asociación de Peñas Taurinas de Almassora (APTA), prevista para el sábado 23 tras la exhibición taurina de la tarde. El recorrido transcurrirá por la calle San Vicente.

Asimismo, la tradicional cena de ‘pa i porta’ del viernes contará no solo con orquesta, sino también con un parque infantil para amenizar la velada familiar.

El broche final para los más pequeños llegará el domingo con la celebración del Dia del Xiquet. Desde las 11.00 horas, el parking de la piscina municipal acogerá numerosas actividades acuáticas infantiles de acceso libre, además del reparto de almuerzos para todos los inscritos.

El programa festivo de este martes incluye la exhibición de dos astados a las 18.00 horas: un ejemplar de Monteviejo patrocinado por Aficionades Taurines d’Almassora y otro de Carmen Valiente, patrocinado por Aficionats al Bou d’Almassora. Ambos serán embolados por la noche.

Por otra parte, el consistorio ha puesto en marcha un refuerzo especial del servicio de limpieza viaria con motivo de las fiestas patronales. El dispositivo contempla un aumento de personal y medios, además del adelanto de la jornada de los operarios a las 04.00 horas para garantizar que las calles estén en óptimas condiciones desde primera hora del día.

Desde el Ayuntamiento se ha apelado también a la colaboración ciudadana para mantener limpio el municipio, recordando la prohibición de dejar bolsas de basura fuera de los contenedores o abandonarlas en la vía pública.