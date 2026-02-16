Almassora presenta el monólogo solidario de David Puerto a beneficio de Conquistando Escalones

Almassora volverá a unir cultura y solidaridad con la llegada del monólogo Bien, del humorista David Puerto, que se representará el próximo 1 de marzo, a las 18.00 horas, en la Casa de la Cultura. La recaudación irá destinada a la asociación Conquistando Escalones.

Bien es el nuevo espectáculo de comedia en vivo de David Puerto donde la frescura y la espontaneidad se combinan para ofrecer una experiencia única. En esta divertida propuesta, el crowdwork y la improvisación se fusionan perfectamente con la música y el stand-up clásico creando un ambiente donde el ritmo y las carcajadas van de la mano. Un espectáculo que rompe

las barreras tradicionales de la comedia, jugando con la improvisación y la belleza musical, y donde el público es parte fundamental de la acción.

El presidente de Conquistando Escalones, Abrahán Guirao ha explicado durante la presentación de la cita que la asociación nació hace más de una década con el objetivo de dar visibilidad a la Distrofia Muscular de Cinturas 1F, una enfermedad rara, y recaudar fondos para impulsar investigaciones científicas.

Las entradas para asistir a este monólogo solidario ya están a la venta a través de la plataforma Servientradas.