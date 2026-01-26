FITUR 2026

Torrevieja destaca su identidad culinaria con un showcooking y la presentación de un recetario gastronómico tradicional

👉El recetario incluye platos tan emblemáticoscomo el caldero, el sangochao de sepia, los arroces tradicionales, los guisos marineros o elaboraciones dulces ligadas a la tradición, reflejando la estrecha relación de Torrevieja con el mar, la sal y su cocina popular

🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja', el presidente de la Asociación de Empresas de Hostelería de Torrevieja y Comarca (AEHTC), José Ignacio Pastor hace balance de la presencia hostelera torrevejense en FITUR

Pedro J. Llorach

Torrevieja |

Torrevieja destaca su identidad culinaria con la presentación de un recetario gastronómico tradicional
Torrevieja destaca su identidad culinaria con la presentación de un recetario gastronómico tradicional | Ayuntamiento de Torrevieja
