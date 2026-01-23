Óscar de Vicente, Salins España: "Las salinas de Torrevieja son únicas en el mundo por su sistema de producción"

En el marco de FITUR, el director general de Salins España, Óscar de Vicente, y el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, han escenificado el firme compromiso de ambas partes de cara a la materialización del convenio de colaboración institucional y técnica que permita el inicio de las actuaciones para la puesta en marcha del proyecto de Rehabilitación del antiguo complejo industrial de La Química, con el fin de disponerla al uso público y establecer en el mismo una zona de baño en la laguna rosa de Torrevieja.

Salins España y el Ayuntamiento de Torrevieja dan los primeros pasos en FITUR para la rehabilitación de La Química | Ayuntamiento de Torrevieja

La actuación supondrá una inversión de 11,1 millones de euros por parte del Ayuntamiento de Torrevieja en una actuación principalmente enfocada a la preservación del amplio patrimonio industrial existente en las salinas y a posibilitar la implantación de una zona de baño y talasoterapia, respetando en todo momento la preservación ambiental y patrimonial del entorno de la Laguna de Torrevieja y siendo totalmente compatible con la actividad industrial que lleva a cabo la Nueva Compañía Arrendataria de las Salinas de Torrevieja. Cabe recordar los estudios realizados por parte la Universidad de Alicante, la Universidad Complutense de Madrid o la Universidad Carlos III de Madrid avalan los beneficios para la salud que tienen las aguas y lodos de las lagunas de Torrevieja.