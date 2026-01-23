FITUR 2026

Óscar de Vicente, Salins España: "Las salinas de Torrevieja son únicas en el mundo por su sistema de producción"

🎤 Nuestro compañero Pedro J. Llorach charla en FITUR con el director general de Salins España, Óscar de Vicente

🔝 La compañía está desarrollando diferentes iniciativas turísticas en Torrevieja como las visitas con el tren turístico, que recorre todo el proceso salinero, o las catas con salazones locales

🧂 Las salinas de Torrevieja producen medio millón de toneladas de sal al año. La mitad se exporta para el salazón del bacalao y el deshielo. El Grupo Salins es el número uno en Europa en la producción de sal marina

Onda Cero Vega Baja

Madrid |

En el marco de FITUR, el director general de Salins España, Óscar de Vicente, y el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, han escenificado el firme compromiso de ambas partes de cara a la materialización del convenio de colaboración institucional y técnica que permita el inicio de las actuaciones para la puesta en marcha del proyecto de Rehabilitación del antiguo complejo industrial de La Química, con el fin de disponerla al uso público y establecer en el mismo una zona de baño en la laguna rosa de Torrevieja.

Salins España y el Ayuntamiento de Torrevieja dan los primeros pasos en FITUR para la rehabilitación de La Química
Salins España y el Ayuntamiento de Torrevieja dan los primeros pasos en FITUR para la rehabilitación de La Química | Ayuntamiento de Torrevieja

La actuación supondrá una inversión de 11,1 millones de euros por parte del Ayuntamiento de Torrevieja en una actuación principalmente enfocada a la preservación del amplio patrimonio industrial existente en las salinas y a posibilitar la implantación de una zona de baño y talasoterapia, respetando en todo momento la preservación ambiental y patrimonial del entorno de la Laguna de Torrevieja y siendo totalmente compatible con la actividad industrial que lleva a cabo la Nueva Compañía Arrendataria de las Salinas de Torrevieja. Cabe recordar los estudios realizados por parte la Universidad de Alicante, la Universidad Complutense de Madrid o la Universidad Carlos III de Madrid avalan los beneficios para la salud que tienen las aguas y lodos de las lagunas de Torrevieja.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer