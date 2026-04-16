Tony Pérez nos ofrece su visión del 39º Salón Gourmets, la Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de Calidad

Tony Pérez ha participado esta semana, dentro del espacio de la Comunitat Valenciana, en la edición 39 de Salón Gourmets, la Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de Calidad, líder indiscutible en productos de alta gama, que se celebra desde el lunes y hasta este jueves en IFEMA, Madrid. Sus salazones 'Alma Marina' han triunfado representando a la Vega Baja, junto a empresas como la oriolana Central Hisúmer, cuyo stand opta además a premio.

Tony Pérez (izquierda) junto al gerente de Hisúmer, Antonino Fabregat, en la feria | Salón Gourmets/Tony Pérez

La feria, referente europeo en alimentación y bebidas de calidad, ha reunido a más de 2.000 expositores, con más de 55.000 productos gourmet y un completo programa de concursos, showcookings, catas y presentaciones dirigidas exclusivamente a profesionales del sector.

En esta edición han tenido un papel destacado campeonatos como GourmetQuesos, el Concurso de Cortadores de Jamón, el Campeonato de Pizzas Gourmet y nuevas propuestas como el Parrilla Challenge, consolidando al Salón Gourmets como un espacio clave para marcar tendencias y negocio en la gastronomía nacional e internacional.