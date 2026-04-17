COMENTARIO DEL VIERNES

¿Sabes que la Posidonia es el pulmón verde del Mediterráneo? Desde el MUDIC explican la importancia de esta planta marina

👉 El comentario del viernes en el programa 'Más de uno Vega Baja' lo ofrece desde el Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja (MUDIC) 'Jesús Carnicer', su directora de Proyectos Educativos, Rosa Martínez

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

👉 Hoy nos habla de la Posidonia oceánica, una planta marina que es un pilar ecológico, ya que sostiene la biodiversidad, protege las costas y contribuye significativamente a la lucha contra el cambio climático. La posidonia que vemos en la arena de la playa, no es basura. Aunque muchos la confunden con un alga, la Posidonia es una planta que florece, da fruto y se reproduce con semillas. Vive únicamente en el Mediterráneo, a profundidades de entre 0 y 40 metros, donde el agua es clara y la luz solar puede llegar hasta el fondo.

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