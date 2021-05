El próximo 29 de mayo, desde la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Almoradí, organizamos el 1º Plogging Ruta del Agua de Almoradí

1º PLOGGING RUTA DEL AGUA EN ALMORADÍ

Se trata de una jornada de limpieza de los senderos por los que se recorre esta ruta, para lo que se hará entrega a sus participantes de guantes y bolsas de basura. El uso de la mascarilla será obligatorio en todo el recorrido.

Se han marcado 5 tramos diferentes para realizar en pequeños grupos de 15 personas, que se irán asignando según inscripción.

A mitad del recorrido se entregará a los participantes una botella de agua y un bocadillo para coger fuerzas e iniciar el recorrido de vuelta.

La inscripción es obligatoria, y no es recomendable para menores de 12 años. Los interesados podrán apuntarse en la Oficina de Turismo de Almoradí o a través del mail turismo@almoradi.es, enviando nombre y teléfono (hasta no recibir confirmación por email con los datos de su tramo asignado, no se considerará inscrita a la persona interesada).

Aprovechamos para dejaros la app/web de esta nueva RUTA DEL AGUA DE ALMORADÍ para que podáis disfrutar de ella cuando queráis: https://www.almoradirutadelagua.com/