GRANJA DE ROCAMORA

Pep Beltrán presenta 'Un siglo de municipalidad en Granja de Rocamora (1922-2026)' como homenaje a alcaldes y concejales

👉El cronista oficial de Granja de Rocamora, Pep Beltrán i Solsona, ha presentado su libro 'Un siglo de municipalidad en Granja de Rocamora (1922-2026)', publicación con la que rinde homenaje a alcaldes y concejales que han formado la Corporación Municipal en los últimos cien años. Un exhaustivo trabajo de investigación basado en actas municipales y el testimonio personal de representantes municipales y de vecinos de la localidad.

🎤En el programa 'Más de uno' Vega Baja hablamos con el autor sobre esta obra que también destaca el 50º aniversario de la construcción del actual ayuntamiento.

Pedro J. Llorach

Granja de Rocamora |

Pep Beltrán presenta 'Un siglo de municipalidad en Granja de Rocamora (1922-2026)'
Pep Beltrán presenta 'Un siglo de municipalidad en Granja de Rocamora (1922-2026)' | Ayuntamiento de Granja de Rocamora
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid