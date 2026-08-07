Pep Beltrán presenta 'Un siglo de municipalidad en Granja de Rocamora (1922-2026)' como homenaje a alcaldes y concejales
👉El cronista oficial de Granja de Rocamora, Pep Beltrán i Solsona, ha presentado su libro 'Un siglo de municipalidad en Granja de Rocamora (1922-2026)', publicación con la que rinde homenaje a alcaldes y concejales que han formado la Corporación Municipal en los últimos cien años. Un exhaustivo trabajo de investigación basado en actas municipales y el testimonio personal de representantes municipales y de vecinos de la localidad.
🎤En el programa 'Más de uno' Vega Baja hablamos con el autor sobre esta obra que también destaca el 50º aniversario de la construcción del actual ayuntamiento.