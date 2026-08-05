El paro repunta en la Vega Baja con 347 personas más desempleadas y récord de afiliados tras el proceso de regularización de extranjeros
👉Los datos del Servicio Público de Empleo registrados en el mes de julio en la Vega Baja marcan un aumento del paro en 347 personas más desempleadas con respecto al mes anterior, lo que sitúa la cifra total de parados en 20.923. Datos que no reflejan un avance en la creación de empleo en la temporada estival, quizás debido a la temporalidad de los contratos en el sector Servicios.
🎤Analizamos los datos teniendo en cuenta el proceso de regularización de personas extranjeras, lo que supone un récord de afiliados. Valoración que realiza en la edición comarcal de 'Más de uno' el secretario del sindicato UGT en la Vega Baja, Ismael Senent Cartagena.