La oriolana María del Carmen Giménez llena de sensibilidad y matices 'Las manos de mamá', su segundo cuento infantil
👉Acaba de publicar 'Las manos de mamá', "una historia llena de ternura, amor y esperanza", como lo presenta su autora, la profesora oriolana María del Carmen Giménez Guillén. Se trata de su segunda incursión en la literatura infantil tras '¿Quién teme al lobo feroz?' presentado en 2025. Dos obras publicadas en Círculo Rojo
🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja' hablamos con la autora sobre las experiencias que traslada a sus obras "para unos lectores muy exigentes"