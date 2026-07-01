Orihuela presenta su primer Plan Municipal LGTBI y un amplio programa de actividades con motivo del Orgullo 2026

Cabe destacar la puesta en marcha del primer Plan Municipal de Igualdad de Trato a la Comunidad LGTBI, denominado ‘Orihuela Incluye’, que marcará las políticas municipales en esta materia hasta el año 2029.

Y es que Agustina Rodríguez ha indicado que, según distintos estudios, una parte importante de las personas LGTBI todavía no puede mostrarse libremente en determinados ámbitos, especialmente en el entorno laboral, mientras que muchas continúan sufriendo situaciones de discriminación o delitos de odio. Por ello, ha defendido el papel de las administraciones públicas para seguir avanzando hacia una igualdad real y efectiva.

Así, el primer Plan Municipal de Igualdad de Trato a la Comunidad LGTBI ‘Orihuela Incluye’ es un documento estratégico que servirá de hoja de ruta para desarrollar actuaciones de manera transversal hasta el 31 de diciembre de 2029.

La edil ha explicado que el plan contempla cinco líneas estratégicas y 27 actuaciones, entre las que destacan la formación específica para personal técnico y responsables políticos del Ayuntamiento, la creación de un observatorio para la prevención y erradicación del discurso de odio, la elaboración de protocolos de atención a víctimas de delitos de odio, la creación de un punto municipal de información y asesoramiento para personas LGTBI y la puesta en marcha de campañas de sensibilización dirigidas a toda la ciudadanía.

Rodríguez ha señalado que, por primera vez, Orihuela contará con una herramienta técnica y metodológica que permitirá trabajar durante todo el año en favor de la igual-dad del colectivo LGTBI, más allá de las actividades puntuales organizadas con motivo del 28 de junio.

La programación del Orgullo 2026 ha sido organizada conjuntamente entre el Ayuntamiento de Orihuela y la asociación ‘’Atrévete Orihuela’, fruto del trabajo que ambas entidades han venido desarrollando durante el último año.

Los actos, que comenzaron el sábado, continúan este miércoles a las 19:00 horas con un pase de modelos inclusivo, con salida desde la plaza de la Soledad a calle Mayor, en el que van a participar modelos y diseñadores pertenecientes al colectivo LGTBI. Entre ellos estará el diseñador ilicitano Youssef, que presentará su nueva colección.

Los actos centrales se celebran mañana jueves 2 de julio con la tradicional Marcha Reivindicativa ‘Orihuela Incluye’, que partirá a las 20:00 horas desde la puerta del Ayuntamiento hasta la Glorieta Gabriel Miró. Durante el recorrido se repartirán banderas y material conmemorativo entre los asistentes.

La marcha finalizará con la lectura del manifiesto del Orgullo 2026, que correrá a cargo del pregonero de esta edición, Antonio Bravo Alcaina, periodista, escritor y portavoz de Atrévete Orihuela. Graduado en Periodismo por la Universidad Miguel Hernández, Bravo es autor de cuatro libros y creador del medio de comunicación Punto de Vista, desde el que desarrolla una labor de divulgación y defensa de los derechos humanos y del colectivo LGTBI. La jornada concluirá con una fiesta conmemorativa en la Glorieta Gabriel Miró amenizada por el DJ Arnicoco.

Como principal novedad de la programación, este viernes 3 de julio, a las 20:00 horas, el Auditorio La Lonja acogerá la I Gala Miss Drag Queen Orihuela que reunirá a nueve participantes y contará con un jurado formado por profesionales del ámbito artístico y cultural. La ganadora recibirá un premio en metálico de 300 euros, un retrato pictórico, una sesión fotográfica profesional, la corona oficial y la posibilidad de participar junto a sus damas de honor en la programación del Orgullo de Orihuela 2027.