Orihuela celebra este sábado el CostraFest para clausurar el V Concurso de Arroz y Costra organizado por la ACMO
👉 La Asociación de Comerciantes y Hosteleros del Municipio de Orihuela (ACMO) celebra este sábado en la Glorieta 'Gabriel Miró' el CostraFest, con degustación del arroz y costra elaborado por los establecimientos participantes en el V Concurso organizado por ACMO y la Concejalía de Comercio
🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja, el presidente de ACMO, Ascensio Pérez, repasa otros asuntos de actualidad del comercio oriolano