EMERGENCIAS

Orihuela acoge este miércoles una jornada de prevención en emergencias con un bus interactivo en la Glorieta Gabriel Miró

👉 La Concejalía de Emergencias del Ayuntamiento de Orihuela colabora en la campaña de sensibilización impulsada por la Conselleria de Emergencias e Interior de la Generalitat Valenciana para fomentar la cultura de la autoprotección entre la ciudadanía. La iniciativa llega a la Glorieta Gabriel Miró este miércoles 22

🎤 Nos habla de esta actividad en 'Más de uno' Vega Baja el edil oriolano de Emergencias, Víctor Valverde

Pedro J. Llorach

Orihuela |

👉El eje central de esta jornada será la instalación de un autobús formativo de gran envergadura que permite acoger distintas actividades educativas y simulaciones relacionadas con la gestión de emergencias.

Esta acción se enmarca en el plan Endavant puesto en marcha por la Generalitat Valenciana tras los recientes episodios vividos en la Comunidad con el objetivo de reforzar la concienciación ciudadana sobre los distintos riesgos y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles situaciones de emergencia.

El autobús podrá visitarse de 9 a 14 horas y de 16 a 19 horas. Durante la mañana, la actividad estará dirigida principalmente a centros educativos del municipio, mientras que por la tarde permanecerá abierta a la ciudadanía. En su interior, los asistentes podrán experimentar diferentes recursos tecnológicos como un centro de control de emergencias con simulación de gestión, gafas de realidad virtual para la identificación de riesgos, una mesa táctil sobre autoprotección en el hogar y diversas actividades educativas diseñadas especialmente para escolares. El concejal de Emergencias anima a acercarse a la Glorieta Gabriel Miró y participar en esta iniciativa, “porque dedicar unos minutos a conocer estos recursos puede ser muy útil y marcar la diferencia en una situación real”.

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