El municipio de Rafal celebra su historia con un fin de semana repleto de actividades y la Gala #OrgulloDeRafal
👉El municipio celebra este fin de semana el Día de Rafal, una conmemoración impulsada por el Ayuntamiento y que alcanza su tercera edición con una programación repleta de eventos, actos culturales, música, gastronomía y convivencia. El programa dará comienzo este viernes 12 de junio, a las 20,30 horas, con un pasacalle que representará la llegada de los Marqueses de Rafal al municipio. A continuación, la Plaza de España acogerá la VII Gala #OrgulloDeRafal, uno de los actos más representativos de esta celebración. Las actividades continuarán el sábado con la ruta teatralizada ‘Cuatro siglos de Marquesado’ y el domingo con una jornada de convivencia en el Parque de los Olivos.
🎙️En el programa 'Más de uno' Vega Baja, la alcaldesa de Rafal, Noemí Cutillas, invita a vecinos y visitantes a compartir este importante momento