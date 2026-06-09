SALUD Y BIENESTAR

Clínica ENA en Orihuela y Torrevieja mejora sus servicios médicos de Traumatología, Dermatología y Ginecología

👉 Clínica ENA Orihuela, en Avda. Dr. Gómez Pardo, y Clínica ENA Torrevieja en Urbanización La Siesta, cuenta con un equipo médico multidisciplinar cercano y experto que ofrece servicios integrales para tu salud y bienestar

🎤 En 'Más de uno' Vega Baja, hemos contado con el director médico de Clínica ENA, Emilio Bascuñana Galiano para conocer los avances en los servicios médicos prestados por sus especialistas.

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Cuida tu salud y bienestar en Clínica ENA La Siesta en Torrevieja con la confianza de un equipo médico experto y cercano
Cuida tu salud y bienestar en Clínica ENA La Siesta en Torrevieja con la confianza de un equipo médico experto y cercano | Clínica ENA La Siesta
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