SALUD Y BIENESTAR

Clínica ENA en Orihuela y Torrevieja mejora sus servicios médicos de Traumatología, Dermatología y Ginecología

👉 Clínica ENA Orihuela, en Avda. Dr. Gómez Pardo, y Clínica ENA Torrevieja en Urbanización La Siesta, cuenta con un equipo médico multidisciplinar cercano y experto que ofrece servicios integrales para tu salud y bienestar 🎤 En 'Más de uno' Vega Baja, hemos contado con el director médico de Clínica ENA, Emilio Bascuñana Galiano para conocer los avances en los servicios médicos prestados por sus especialistas.