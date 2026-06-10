Patrimonio Histórico licita la rehabilitación del Museo Arqueológico Comarcal y de la histórica Sala de Hombres

El Ayuntamiento de Orihuela presenta la revisión del Catálogo de Protecciones del término municipal en materia de patrimonio cultural

El Ayuntamiento de Orihuela celebrará este jueves 11 de junio una sesión informativa abierta a la ciudadanía para presentar la revisión del Catálogo de Protecciones del término municipal de Orihuela, en su sección de Patrimonio Cultural. El acto tendrá lugar a las 19,15 horas en el Centro Cultural Miguel Hernández, antigua Caja de Ahorros de Monserrate. La jornada contará con la participación del alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, quien será el encargado de dar la bienvenida a los asistentes, así como del concejal de Urbanismo y Vivienda, Patrimonio, Patrimonio Histórico, Industria y Grandes Proyectos, Matías Ruiz Peñalver, que clausurará el acto.

La revisión del Catálogo de Protecciones constituye un paso fundamental para actualizar el inventario de bienes patrimoniales del municipio y adaptar los mecanismos de conservación y protección a la realidad actual de Orihuela. Este documento permitirá identificar y catalogar elementos de valor histórico, arquitectónico, arqueológico, etnológico y cultural, garantizando su preservación y puesta en valor.

Tras la apertura institucional, el equipo municipal realizará una introducción sobre el proceso desarrollado para la elaboración de este documento y los objetivos que persigue. Posteriormente, el equipo redactor del catálogo, ARN Arquitectos, presentará los principales aspectos de la revisión, así como los criterios técnicos aplicados y las novedades incorporadas respecto a anteriores documentos de protección patrimonial.

El concejal Matías Ruiz Peñalver ha destacado la importancia de esta revisión al señalar que “proteger nuestro patrimonio es proteger la historia, la identidad y la memoria colectiva de Orihuela. Este catálogo es una herramienta imprescindible para compatibilizar la conservación de nuestros bienes culturales con el desarrollo ordenado del municipio”. Por su parte, el alcalde Pepe Vegara ha subrayado que la defensa y revalorización del patrimonio constituye una de las líneas estratégicas del equipo de gobierno, apostando por la recuperación, conservación y divulgación de aquellos elementos que forman parte de la riqueza histórica y cultural de Orihuela.

Desde el Ayuntamiento de Orihuela se invita a vecinos, asociaciones, colectivos y profesionales relacionados con el patrimonio, la arquitectura, el urbanismo y la historia local a participar en esta sesión informativa, que permitirá conocer de primera mano el alcance de esta revisión y resolver dudas sobre el contenido del documento. La entrada es libre hasta completar el aforo.