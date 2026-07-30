Los Montesinos conmemora el 36 Aniversario de su segregación bajo el lema "Entre tod@s hemos dibujado el pueblo que una vez soñamos"

El Ayuntamiento de Los Montesinos viene celebrando desde el pasado 18 de julio una programación conmemorativa con motivo del 36º aniversario de la segregación del municipio, una efeméride que recuerda tal día como hoy, el 30 de julio de 1990, fecha en la que Los Montesinos alcanzó oficialmente su independencia municipal y comenzó una nueva etapa de desarrollo, identidad y progreso como pueblo.

Bajo el lema "Entre tod@s hemos dibujado el pueblo que una vez soñamos", la programación se desarrollará hasta mañana viernes con propuestas variadas que se han dirigido a vecinos y visitantes de todas las edades, con actividades culturales, deportivas, familiares, musicales y de participación ciudadana.

Hoy, 30 de julio, día central de la conmemoración, comenzará con la Misa de acción de gracias por el 36 aniversario de la Segregación a las 19:00 horas y continuará con el concierto “Efecto 2000" de la Agrupación Musical Montesinos, en la Plaza del Sagrado Corazón. Además, durante toda la jornada, la piscina municipal ofrece entrada gratuita.

La programación concluirá mañana con la ya tradicional Fiesta Infantil del Agua en la Plaza del Ayuntamiento con hinchables acuáticos y fiesta de la espuma durante toda la tarde.

El alcalde de Los Montesinos, José Manuel Butrón, ha subrayado que "el aniversario de la segregación representa uno de los momentos más importantes de

nuestra historia. Hace 36 años se hizo realidad el sueño de muchas personas que lucharon para que Los Montesinos fuera un municipio independiente. Hoy somos un pueblo dinámico, con identidad propia y con un enorme potencial de futuro.

Esta programación es también un reconocimiento a todas aquellas personas que hicieron posible este camino y una invitación para seguir construyendo, entre todos, el pueblo que queremos dejar a las próximas generaciones".

Desde el Ayuntamiento de Los Montesinos se invita a toda la ciudadanía y a quienes visiten el municipio durante estos días a participar en una programación que convierte el aniversario de la segregación en una celebración de la historia, la identidad y el futuro de Los Montesinos.