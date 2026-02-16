Mancomunidad La Vega dedica el Mes del Buen Amor a la prevención de situaciones de violencia y abuso en las relaciones entre adolescentes
👉La Agencia de Igualdad de Mancomunidad La Vega impulsa durante este mes una serie de actividades dirigidas a fomentar vínculos basados en el respeto, la igualdad y el buen trato, que se desarrollan en Redován, San Miguel de Salinas, Algorfa y Jacarilla
🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja', la agente de Igualdad de La Vega, Rocío Ballesta, explica cómo se busca conseguir los objetivos de esta iniciativa