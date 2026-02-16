AMOR DEL BUENO

Mancomunidad La Vega dedica el Mes del Buen Amor a la prevención de situaciones de violencia y abuso en las relaciones entre adolescentes

👉La Agencia de Igualdad de Mancomunidad La Vega impulsa durante este mes una serie de actividades dirigidas a fomentar vínculos basados en el respeto, la igualdad y el buen trato, que se desarrollan en Redován, San Miguel de Salinas, Algorfa y Jacarilla

🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja', la agente de Igualdad de La Vega, Rocío Ballesta, explica cómo se busca conseguir los objetivos de esta iniciativa

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

Mancomunidad La Vega celebra el Mes del Buen Amor con actividades para prevenir en adolescentes situaciones de violencia y abuso en las relaciones
Mancomunidad La Vega celebra el Mes del Buen Amor con actividades para prevenir en adolescentes situaciones de violencia y abuso en las relaciones | Mancomunidad La Vega
Mes del Buen Amor
Mes del Buen Amor | Mancomunidad La Vega
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer