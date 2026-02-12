TURISMO

La Costa Blanca intensifica la captación de turismo internacional de golf para la Vega Baja en ferias especializadas de Canadá

👉La Costa Blanca se consolida como uno de los grandes destinos de golf de Europa, con 20 campos solo en la provincia de Alicante y un impacto económico que supera los 900 millones de euros anuales. Un turismo que atrae a más de 300.000 visitantes al año fuera de la temporada alta y convertido en herramienta contra la estacionalidad, generando empleo y reforzando la imagen internacional del destino 🎤 Hoy en 'Más de uno' en la Provincia de Alicante hablamos de golf, promoción internacional y futuro turístico con José Francisco Mancebo, director del Patronato de Turismo Costa Blanca, y Salvador Lucas, presidente de la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunidad Valenciana, que recientemente han estado en Alaska presentando nuestra oferta de golf al mercado norteamericano.