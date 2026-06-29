CLÍNICA DENTAL

Lucrecia Botella invita a conocer su nueva clínica dental en Torrevieja. Más de 30 años de experiencia para que te preocupes solo de sonreir

👉Lucrecia Botella ha inaugurado recientemente su nueva clínica dental en calle Joaquín Chapaprieta, 34, de Torrevieja. Unas instalaciones que cuentan con un equipo compuesto por especialistas en cirugía oral, ortodoncia, higiene dental, auxiliares y personal de atención al paciente, junto a la más avanzada tecnología para mejorar nuestra salud y bienestar. 🎙️En el programa 'Más de uno' Vega Baja, Lucrecia y Macarena Botella presentan su trayectoria, las nuevas instalaciones y los servicios que se prestan en Instituto Dental Lucrecia Botella.