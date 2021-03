LA HOSTELERIA ESPERA PODER ABRIR SUS SALONES A PARTIR DEL 14 DE MARZO

Hosteleros reclaman a la Generalitat abrir el interior de locales con aforo del 50% y ampliar el horario de cierre

La Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunidad Valenciana (CONHOSTUR) ha reclamado, en la mesa de diálogo del sector de hostelería y ocio con la Conselleria de Sanidad, que se permita la apertura del interior de los locales al 50 por ciento, el "máximo de ocupación posible manteniendo distancias" para las terrazas y la "ampliación del horario de cierre asimilándolo" al toque de queda. CONHOSTUR ha explicado que la Conselleria de Sanidad "ha escuchado" sus propuestas y que estas se trasladarán a la reunión interdepartamental que tendrá lugar el próximo jueves, según ha indicado la conferedación en un comunicado. El presidente de CONHOSTUR y Hostelería Valencia, Manuel Espinar, ha precisado que "no ha habido ninguna conclusión por parte de la administración" y que "ahora toca esperar, como siempre, a esa reunión, en la que ya no sabemos si se van a tomar decisiones técnicas o serán decisiones políticas". "Son más de 15.000 empresas, 15.000 familias, esperando esa decisión", ha subrayado. En este sentido, ha recriminado que el sector "de nuevo podría ser penalizado por la falta de planificación y coherencia de la Generalitat Valenciana al mantener unas vacaciones que ahora, por miedo a la gran movilidad que se puede producir durante la próxima semana de las 'no Fallas', puede tener como consecuencia que la actividad de muchos establecimientos de hostelería pueda seguir paralizada".

