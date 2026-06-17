Gastronomía y protección del medioambiente se unen en las IV Jornadas 'Chorlitejo Patinegro: Dulce, Tierno y Resalao'
👉Las IV Jornadas Gastro-Medioambientales 'Chorlitejo Patinegro: Dulce, Tierno y Resalao' se celebran en Torrevieja desde este jueves 18 al domingo 21 de junio. El objetivo de esta iniciativa es unir la gastronomía y la conservación de esta especie de ave amenazada. Los establecimientos participantes de Torrevieja, La Mata y Guardamar elaboran tapas y dulces inspirados en sus colores y hábitats.
🎙️En el programa 'Más de uno' Vega Baja, la bióloga, divulgadora científica y medioambiental y fotógrafa, Estefanía Alonso, ofrece los detalles de un evento consolidado que da visibilidad al Chorlitejo Patinegro y su hábitat en el Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja.