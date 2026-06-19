Estas son las peores y las mejores ciudades españolas en calidad de vida. O no. Lo corrobora José Martín Mengual

👉 En España, la variedad geográfica y cultural brinda a sus habitantes una amplia gama de opciones para elegir su lugar de residencia. No obstante, hay bastantes diferencias entre zonas, dentro del territorio nacional, y esa percepción de confort varía según la región española de la que hablemos. En España, la variedad geográfica y cultural brinda a sus habitantes una amplia gama de opciones para elegir su lugar de residencia. No obstante, hay bastantes diferencias entre zonas, dentro del territorio nacional, y esa percepción de confort varía según la región española de la que hablemos.