VERDAD VERDADERA

Estas son las peores y las mejores ciudades españolas en calidad de vida. O no. Lo corrobora José Martín Mengual

🎙️ Cada viernes a partir de las 13 horas y en el programa 'Más de uno' Vega Baja, escucha a José Martín Mengual con 'Verdad Verdadera', un cajón de sastre (o desastre) de noticias en tono desenfadado donde todo lo que se dice es verdad. O no.

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

👉 En España, la variedad geográfica y cultural brinda a sus habitantes una amplia gama de opciones para elegir su lugar de residencia. No obstante, hay bastantes diferencias entre zonas, dentro del territorio nacional, y esa percepción de confort varía según la región española de la que hablemos. En España, la variedad geográfica y cultural brinda a sus habitantes una amplia gama de opciones para elegir su lugar de residencia. No obstante, hay bastantes diferencias entre zonas, dentro del territorio nacional, y esa percepción de confort varía según la región española de la que hablemos.

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