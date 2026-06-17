FIESTAS ORIHUELA

El cartel 'El alma de nuestra tierra' anuncia ya las Fiestas de la Reconquista y de Moros y Cristianos de Orihuela

👉Las Fiestas de la Reconquista y de Moros y Cristianos de Orihuela ya tienen cartel anunciador para 2026. Ha sido creado por la estudiante de Diseño Gráfico de la EASDO Marisol Álvarez y representa la salida de la Armengola y la Enseña del Oriol al balcón del Ayuntamiento el Día del Pájaro.

🎙️En el programa 'Más de uno' Vega Baja, el presidente de la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos 'Santas Justa y Rufina' de Orihuela, Enrique Riquelme, ha mostrado su satisfacción por interés que ha despertado el cartel y anuncia novedades en las próximas fiestas.

Pedro J. Llorach

Orihuela |

Presentación del cartel anunciador de las Fiestas de la Reconquista y de Moros y Cristianos de Orihuela 2026
Presentación del cartel anunciador de las Fiestas de la Reconquista y de Moros y Cristianos de Orihuela 2026 | Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos 'Santas Justa y Rufina'
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