El cartel 'El alma de nuestra tierra' anuncia ya las Fiestas de la Reconquista y de Moros y Cristianos de Orihuela
👉Las Fiestas de la Reconquista y de Moros y Cristianos de Orihuela ya tienen cartel anunciador para 2026. Ha sido creado por la estudiante de Diseño Gráfico de la EASDO Marisol Álvarez y representa la salida de la Armengola y la Enseña del Oriol al balcón del Ayuntamiento el Día del Pájaro.
🎙️En el programa 'Más de uno' Vega Baja, el presidente de la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos 'Santas Justa y Rufina' de Orihuela,Enrique Riquelme, ha mostrado su satisfacción por interés que ha despertado el cartel y anuncia novedades en las próximas fiestas.