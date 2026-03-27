ORIENTACIÓN FP

La EFA 'El Campico' centra su II Jornada de Formación Profesional en la orientación académica y laboral del alumnado

🔝 Ha reunido a empresas, administraciones públicas y centros educativos para debatir sobre el papel clave de la orientación en la FP para ayudar a los jóvenes a tomar decisiones sobre su futuro académico y laboral

🎤 Onda Cero Vega Baja ha realizado este viernes el programa comarcal 'Más de uno Vega Baja' desde la EFA El Campico de Jacarilla para transmitir la importancia de la orientación laboral

Onda Cero Vega Baja

Jacarilla |

La EFA El Campico ha celebrado este viernes 27 su II Jornada de Formación Profesional, un encuentro que pone el foco en la orientación académica y profesional bajo el título 'Orientación y FP: conocer más, orientar mejor'. Ha reunido a empresas, administraciones públicas y centros educativos con el objetivo de generar un espacio de reflexión y diálogo sobre el papel clave de la orientación en la FP y su importancia para ayudar a los jóvenes a tomar decisiones sobre su futuro académico y laboral.

El programa ha contado con la participación de destacados expertos y representantes institucionales. Entre ellos, Armando Martí, director general de Formación Profesional de la Generalitat Valenciana; Ricard Guillem, representante de CaixaBank Dualiza; Juan JoséJuárez, miembro de la Fundación Bertelsmann, organización de referencia en el ámbito de la orientación y la formación dual, Santiago García, secretario general de CECE, quien ha aportado la visión de los centros educativos en el ámbito de la Formación Profesional y la orientación, y David Costa, jefe de estudios, EFA El Campico.

Desarrollo de la II Jornada 'Orientación y FP: conocer más, orientar mejor' en la EFA 'El Campico' de Jacarilla
Desarrollo de la II Jornada 'Orientación y FP: conocer más, orientar mejor' en la EFA 'El Campico' de Jacarilla | Onda Cero Vega Baja

A lo largo del encuentro se han abordado diferentes perspectivas sobre cómo mejorar los procesos de orientación para acercar la Formación Profesional a estudiantes, familias y orientadores, así como para fortalecer la conexión entre el sistema educativo y el tejido empresarial.

Con esta segunda edición, EFA El Campico consolida esta jornada como un punto de encuentro entre los distintos agentes implicados en la Formación Profesional, reafirmando su compromiso con una educación orientada a las necesidades reales del entorno y del mercado laboral.

Onda Cero Vega Baja ha realizado este viernes el programa comarcal 'Más de uno Vega Baja' desde la EFA El Campico de Jacarilla para transmitir la esencia de esta jornada y la importancia de la orientación laboral.

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