Torrevieja reforzará la seguridad en el centro urbano con un nuevo retén de la Policía Local ubicado en la calle Joaquín Chapaprieta

Federico Alarcón ha destacado que “la creación de este nuevo retén permitirá acercar todavía más la Policía Local al ciudadano, mejorando la capacidad de respuesta y aumentando la presencia policial preventiva en el centro urbano de Torrevieja”. Asimismo, el edil ha señalado que el nuevo espacio permitirá reorganizar y optimizar los recursos policiales municipales, descongestionando las actuales dependencias centrales de la Policía Local y liberando espacio para habilitar nuevas áreas y servicios en las instalaciones principales.