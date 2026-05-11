Torrevieja reforzará la seguridad en el centro urbano con un nuevo retén de la Policía Local ubicado en la calle Joaquín Chapaprieta

El nuevo retén policial contará con diferentes espacios funcionales destinados tanto al trabajo interno de los agentes como a la atención directa al ciudadano. Entre las actuaciones previstas se encuentran la habilitación de vestuarios, duchas, despachos, salas de trabajo y una zona específica de atención ciudadana.

Además, el Ayuntamiento estudia destinar algunas áreas del edificio a servicios como Policía Administrativa y atención al ciudadano, entre otros departamentos vinculados a la gestión diaria de la seguridad y el tráfico urbano.