SEGURIDAD CIUDADANA

Torrevieja reforzará la seguridad en el centro urbano con un nuevo retén de la Policía Local ubicado en la calle Joaquín Chapaprieta

👉 El Ayuntamiento de Torrevieja arrendará el edificio ubicado en la calle Joaquín Chapaprieta nº17, para destinarlo a dependencias municipales que albergarán un retén de la Policía Local en pleno centro urbano de la ciudad.

🎙️ En 'Más de uno' Vega Baja, el concejal de Policía y Seguridad Ciudadana, Federico Alarcón ha asegurado que con este retén, se pretende reforzar la seguridad ciudadana, incrementando la presencia policial en una de las zonas con mayor tránsito peatonal y actividad comercial de la ciudad.

Pedro J. Llorach

Torrevieja |

👉El edificio, situado en un emplazamiento considerado estratégico por los informes técnicos municipales y por el propio departamento de la Policía Local, cuenta con tres plantas y se encuentra en muy buen estado de conservación, por lo que únicamente será necesario acometer obras de adecuación y adaptación interior para ajustarlo a las necesidades operativas del servicio policial.

Federico Alarcón ha destacado que “la creación de este nuevo retén permitirá acercar todavía más la Policía Local al ciudadano, mejorando la capacidad de respuesta y aumentando la presencia policial preventiva en el centro urbano de Torrevieja”. Asimismo, el edil ha señalado que el nuevo espacio permitirá reorganizar y optimizar los recursos policiales municipales, descongestionando las actuales dependencias centrales de la Policía Local y liberando espacio para habilitar nuevas áreas y servicios en las instalaciones principales.

El nuevo retén policial contará con diferentes espacios funcionales destinados tanto al trabajo interno de los agentes como a la atención directa al ciudadano. Entre las actuaciones previstas se encuentran la habilitación de vestuarios, duchas, despachos, salas de trabajo y una zona específica de atención ciudadana. Además, el Ayuntamiento estudia destinar algunas áreas del edificio a servicios como Policía Administrativa y atención al ciudadano, entre otros departamentos vinculados a la gestión diaria de la seguridad y el tráfico urbano.

Federico Alarcón, concejal de Policía Local y Seguridad Ciudadana de Torrevieja
Federico Alarcón, concejal de Policía Local y Seguridad Ciudadana de Torrevieja | Ayuntamiento de Torrevieja
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