La Diócesis Orihuela Alicante celebra la campaña para asegurar la formación de vocaciones en los territorios de misión
👉 La Diócesis de Orihuela-Alicante celebra este fin de semana, principalmente el domingo 26 de abril, la Jornada de Vocaciones Nativas junto con la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, bajo el lema 'Oramos todos por todos'. El objetivo es apoyar económicamente y con oración a los futuros sacerdotes y religiosos en territorios de misión.
🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja, nos habla de esta celebración Santiago Estradera, delegado de misiones de la Diócesis Orihuela-Alicante, quien detalla con cuántos misioneros cuenta nuestra diócesis y en qué lugares del mundo prestan su labor-