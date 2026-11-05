Cuarto mes consecutivo de aumento del paro en la Vega Baja con 848 personas más desempleadas en octubre
👉El mes de octubre deja 848 personas más desempleadas en la Vega Baja con respecto al mes anterior, lo que sitúa la cifra total de parados en 22.762. Lidera esa destrucción de empleo el municipio de Torrevieja, mientras que el sector Servicios es el más afectado.
🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja, analizamos y valoramos los datos de empleo de octubre con el secretario general del sindicato UGT en la Vega Baja, Ismael Senent Cartagena.