CRC concede cinco becas de 5.000 euros al Colegio Diocesano San José Obrero de Orihuela para favorecer la igualdad de oportunidades educativas

Estas ayudas permiten cubrir la totalidad de los gastos derivados del mantenimiento en régimen de internado, facilitando así que los estudiantes beneficiarios puedan continuar sus estudios y avanzar en su formación académica sin que su situación económica suponga un obstáculo. Con esta iniciativa, CRC refuerza su apuesta por la educación como uno de los pilares fundamentales para el progreso social. La entidad subraya que promover la igualdad de oportunidades y garantizar el acceso a una formación de calidad es clave para construir una sociedad más justa, próspera y con futuro, especialmente en las zonas en las que desarrolla su actividad.

El acto de entrega de las becas contó con la presencia del presidente de CRC, Manuel Ruiz, y del director general de la entidad, José Víctor Guillén, quienes destacaron la importancia de apoyar proyectos educativos que contribuyen al desarrollo personal y profesional de los jóvenes.

A través de este tipo de acciones, CRC reafirma su vocación social y su compromiso con el progreso de las personas, convencida de que invertir en educación es invertir en el futuro del territorio.

Sobre CRC

Caja Rural Central es una entidad financiera que cuenta con 91 oficinas, 53 en la provincia de Alicante y 31 en la Región de Murcia, más 3 centros de banca empresa, 3 centros de banca privada y una oficina digital. El equipo humano de CRC está formado por 350 personas y es el motor de su evolución y el eje principal sobre el que se asienta su estrategia.

Desde hace 107 años, trabajan cada día para satisfacer las necesidades económicas de socios y clientes, acompañándolos con un asesoramiento cercano, especializado y honesto y una propuesta de valor transparente, combinada con un servicio de banca digital que está contribuyendo decisivamente a la transformación digital de los socios y clientes. Su modelo de negocio, comprometido con el desarrollo de los municipios de su zona de implantación, contribuye al desarrollo de las poblaciones donde tiene presencia, haciendo que gran parte de los beneficios obtenidos se reviertan en las comunidades locales.

La entidad forma parte del Grupo Caja Rural. Un conjunto de entidades consolidado, 30 en concreto, con el que comparten sinergias que potencian su competitividad y el acceso a mercados nacionales e internacionales, repartidas por toda la geografía española, con 2.370 oficinas y un equipo humano de 9.270 personas, manteniendo su cercanía, flexibilidad y agilidad en la respuesta a las necesidades de socios y clientes, con una característica especial que es la pertenencia a un Mecanismo Institucional de protección que ofrece una garantía supletoria y muy especial.