EDUCACIÓN-IRCO

Consellería de Educación acuerda con las familias una reforma para adaptar el calendario escolar a cada municipio

👉 La Conselleria de Educación ha propuesto a las asociaciones de madres y padres de la Comunitat Valenciana una modificación normativa para actualizar los criterios de elaboración del calendario escolar. El objetivo es permitir que cada municipio adapte de forma puntual la organización del curso a su realidad social y festiva.

🎤 En esta sección patrocinada por IRCO, especialistas en alimentación escolar, la presidenta de la Confederación Valenciana de Asociaciones de Padres (COVAPA), Sonia Terrero, destaca y explica este acuerdo

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

Sonia Terrero
Sonia Terrero | Onda Cero Alicante
