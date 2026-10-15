El Consejo Asesor de Pacientes y Ciudadanía del Hospital Quirónsalud Torrevieja cierra su primer año impulsando nuevas mejoras asistenciales y de inclusión

El Hospital Quirónsalud Torrevieja ha celebrado la primera reunión estatutaria de su Consejo Asesor de Pacientes y Ciudadanía. Creado en diciembre de 2025 para incorporar la voz de pacientes, familias y asociaciones a las decisiones asistenciales, el órgano ha hecho balance de 2026 y ha fijado sus compromisos para lo que queda de año y para 2027. El modelo parte de las experiencias y barreras señaladas por pacientes y cuidadores para priorizar necesidades y diseñar, probar y evaluar soluciones junto a los servicios asistenciales y las asociaciones.

De la escucha a las mejoras concretas

Ese enfoque ha tomado forma en cuatro comisiones. En Oncología, AFECÁNCER y AECC trabajan para reforzar el acompañamiento y la coordinación asistencial, apoyar a quienes carecen de red familiar y recuperar el circuito de segunda opinión. La comisión de Neurociencias con la Asociación Alzheimer de familiares y amigos de Torrevieja (AFA) integrada por AFA, AMFA y la Fundación Quirónsalud, ha impulsado sesiones de Neurología, consultas periódicas y atención psicológica continuada, además de avanzar en la revisión del convenio de colaboración.

La comisión de Comunidad Internacional, formada por Hispola, Schweizerischer Club y la Iglesia Sueca/Noruega, trabaja con Admisión, Internacional y Comunicación para acompañar a pacientes hospitalizados, reducir las barreras idiomáticas y ampliar la red asociativa, con la formalización de SWEA aún pendiente. En Personas Vulnerables, Medicina, Enfermería y Fisioterapia colaboran con ADIEM y ALPE para reforzar el apoyo fisioterapéutico, la formación y el voluntariado destinado a quienes acuden solos al hospital.

Neurociencias con AFA como modelo de participación

Neurociencias muestra cómo la escucha puede transformarse en un plan asistencial. La doctora Erika Torres, jefa del Servicio de Neurociencias Avanzadas de Quirónsalud Torrevieja y Alicante, presentó junto a AFA las principales áreas de mejora identificadas con pacientes y familias. El trabajo apunta a reforzar la orientación sobre recursos y dependencia, facilitar la participación de las personas de apoyo en el seguimiento de las citas y adaptar la respuesta de Urgencias a quienes ya cuentan con un diagnóstico neurológico. La iniciativa plantea asimismo mejorar la claridad de la información durante el proceso asistencial, estudiar alternativas como el apoyo domiciliario cuando resulten viables y actualizar la colaboración con AFA mediante objetivos y evaluación. En 2027 aplicará el ciclo completo de escucha, priorización, codiseño, prueba y evaluación como primer modelo para las cuatro comisiones. «La participación de los pacientes es fundamental para seguir avanzando hacia una atención sanitaria más cercana, humana y adaptada a las necesidades de las personas. Escuchar sus experiencias nos permite identificar aspectos de mejora que no siempre resultan visibles desde la perspectiva de los profesionales y trabajar conjuntamente para ofrecer una mejor atención», señala Teresa Álvarez, directora de Responsabilidad Social Corporativa y gerente de la Fundación Quirónsalud.

Del balance de 2026 a la agenda de 2027

Las conclusiones marcan ahora la hoja de ruta. En Oncología, el último trimestre de 2026 se dedicará a acordar con AFECÁNCER y la Asociación Alicante Contra el Cáncer un protocolo de segunda opinión que garantice el consentimiento, la gestión segura de la documentación, unos plazos definidos y una respuesta coordinada al paciente. La agenda prevé un taller gratuito de actualización en reanimación cardiopulmonar para voluntarios y encuentros de “Café solidario”, concebidos como espacios de escucha al paciente y de acompañamiento en el uso del Portal del Paciente. Las dificultades compartidas en estas sesiones servirán para mejorar sus instrucciones, apoyos y canales de ayuda.

Para 2027, el Consejo quiere celebrar una carrera solidaria en Torrevieja con todas las asociaciones y constituir un equipo organizador con el hospital y las entidades colaboradoras. También activará formalmente la comisión de Personas Vulnerables, con responsables, calendario, indicadores y seguimiento en acompañamiento, fisioterapia y formación. La hoja de ruta se completa con un proyecto de comunicación inclusiva en UCI, Urgencias y Consultas Externas. El análisis abarcará los principales momentos del recorrido asistencial y los canales digitales para incorporar lenguaje sencillo, lectura fácil, apoyos visuales y comunicación aumentativa o alternativa. Pacientes, AFA y asociaciones participarán en su validación, de acuerdo con el RD 707/2026, durante 2027. «Queremos que la experiencia de nuestros pacientes tenga una repercusión real en la forma en la que organizamos y prestamos la asistencia. El Consejo nos ofrece un espacio de colaboración para escuchar, analizar propuestas y trabajar en soluciones que contribuyan a mejorar la calidad asistencial y la experiencia de las personas que confían en nuestro hospital», explica Carlos Yago, director médico del Hospital Quirónsalud Torrevieja.

Un modelo de atención centrado en las personas

El Consejo Asesor de Pacientes y Ciudadanía se consolida así como un espacio estable de diálogo y seguimiento que convierte la experiencia de las personas atendidas en mejoras y promueve una asistencia más participativa, accesible y centrada en las personas