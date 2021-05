En Cocinando Torrevieja los organizadores detallan que “proponemos una inmersión en los diferentes aspectos en los que el asunto de ‘la comida’ se desarrolla en la ciudad de Torrevieja, caracterizado por un conjunto heterogéneo de historias, conflictos y realidades en el que compondremos nuevas cartografías gastronómicas desde la arquitectura y la ciudad, donde imaginemos y diseñemos nuevas posibilidades para un futuro más sostenible, inclusivo y evolucionado”. Las distintas actividades se representarán secuencialmente a lo largo del paseo marítimo de Juan Aparicio de Torrevieja, según el programa adjunto, invitando a la participación de los ciudadanos que acudan exprofeso o se crucen con ellas.

De 11:00 a 14:30 horas se llevará a cabo en el paseo marítimo la presentación de resultados del Taller “tupi or not tupi, that is the architecture”, que propone la concepción de nueve performances que vuelvan a interpretar los principios del movimiento; centradas, para esta ocasión, en el reconocimiento de las sujeciones que coartan la arquitectura, y confiados en que la interpretación de una deglución figurada, facilitará el alumbramiento de nuevas perspectivas.

Por último, de 15:00 a 16:30 horas, se realizará la presentación de resultados del Taller “Territorios Comestibles”, cuyo objetivo principal es descubrir las redes económicas, sociales, medioambientales y culturales que están detrás de la gastronomía de la Vega Baja y cómo éstas, a su vez, han configurado un paisaje característico. Se trabajará con las pautas para el desarrollo de una mesa comestible final que muestre esos territorios comestibles. El objetivo es cocinar dentro del mar sobre una serie de mesas instaladas a tal efecto. La idea es disponer los ingredientes sobre la mesa con el objetivo de dibujar un paisaje crítico y como conclusión del taller.