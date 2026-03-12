REDOVÁN

'La Carbonilla' invita a recorrer la huerta este domingo con el XIII Encuentro de Bicicletas Clásicas 'Villa de Redován'

👉El corazón de la huerta de la Vega Baja verá pasar este domingo a los participantes en el XIII Encuentro de Bicicletas Clásicas que partirá de Redován. Una actividad convertida en todo un clásico de la comarca y que organiza el Ayuntamiento de Redován junto a la Asociación de Vehículos Clásicos e Históricos 'La Carbonilla'

🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja', nos ofrece todos los detalles del evento Miguel Terol, directivo de 'La Carbonilla'

Pedro J. Llorach

Redován |

