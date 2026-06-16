HOSPITAL VEGA BAJA

Una atención más humana y homogénea ante el duelo perinatal refuerza el acompañamiento emocional a la familia

👉El Hospital Universitario Vega Baja de Orihuela ha implantado el protocolo 'Atención profesional y acompañamiento a la mujer en duelo perinatal y neonatal', elaborado por un equipo multidisciplinar de profesionales que establece un modelo centrado en las necesidades de las familias que afrontan una pérdida gestacional o el fallecimiento de un recién nacido.

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

👉El objetivo de esta iniciativa es ofrecer una respuesta asistencial integral y humanizada, que contemple tanto la atención clínica como el acompañamiento emocional durante una situación especialmente delicada.

🎙️Sobre esta importante iniciativa ha hablado en el programa 'Más de uno' Vega Baja la adjunta de matronas y enfermera supervisora de Partos y Obstetricia del Hospital Vega Baja, Olaya Bernabé, para quien la muerte de un hijo o hija antes de nacer o el diagnóstico de una enfermedad limitante de la vida intrauterina "son experiencias especialmente dolorosas para la mujer y su pareja, que pueden tener un impacto prolongado tanto a nivel físico como emocional”.

Olaya Bernabé, adjunta de matronas y enfermera supervisora de Partos y Obstetricia del Hospital Vega Baja
Olaya Bernabé, adjunta de matronas y enfermera supervisora de Partos y Obstetricia del Hospital Vega Baja | Hospital Vega Baja
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