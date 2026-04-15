Ars Creatio presenta este viernes el número 82 de su Revista Cultural Digital e inicia el domingo las IX Jornadas de las Lagunas

La novena edición de las jornadas 'Lagunas de Torrevieja y La Mata. Paisaje cultural, historia y patrimonio' se celebrará durante los meses de abril y mayo de 2026, con un programa centrado en la divulgación del valor histórico, ambiental y patrimonial de este entorno natural.

Entre las actividades previstas destaca una ruta geológica interpretativa por el Cabo Cervera y las lagunas, este domingo 19 de abril, a cargo del catedrático Pedro Alfaro García. Además, el viernes 25 de abril se celebrará la conferencia Francisco Belmonte Mas, dedicada a la 'Aproximación a las familias salineras a través de sus apellidos (siglos XIX y XX)', con entrada libre en el RCNT, mientras que el fin de semana del 30 y 31 de mayo se realizarán las Rutas teatralizadas “Entre salinas y viñedos”, sobre la historia de las salinas de Torrevieja y viñedos de La Mata.

Las actividades requieren inscripción previa.