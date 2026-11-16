Aprovecha este Black Friday en Talleres Martínez con ofertas únicas en modelos como Puma y Kuga nuevos y seminuevos
🎙️ En 'Más de uno' Vega Baja analizamos la actualidad del mundo del motor con la participación de Iván Martínez, gerente de Talleres Martínez, Servicio Oficial Ford en San Miguel de Salinas
👉 Destacamos las interesantes ofertas para celebrar el Black Friday con una amplia variadad de modelos Puma y Kuga, nuevos y seminuevos, a un precio excepcional. Es el Black Month de Talleres Martínez y con entrega inmediata en gran parte de sus modelos.