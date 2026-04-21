Ángel Osuna nos presenta razas de perros que parecen cachorros toda su vida y enamoran por su tamaño y personalidad.

👉 En 'Tu mascota en la onda' destacamos hoy el éxito de asistencia a la Feria de Adopción de Almoradí y de participación en la Marcha Canina de Pilar de la Horadada, eventos celebrados el pasado fin de semana. Con nuestro adiestrador de confianza, analizamos las razas de perros que parecen cachorros durante toda su vida y preguntamos a Ángel Osuna si estas razas son las aconsejables para dueños primerizos de un perro como mascota. Otros asuntos del programa son la nueva web de adopción del Ayuntamiento de San Miguel de Salinas y la campaña de control de perros que desarrolla esta semana la Policía Local de Formentera del Segura