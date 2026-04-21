TU MASCOTA EN LA ONDA

Ángel Osuna nos presenta razas de perros que parecen cachorros toda su vida y enamoran por su tamaño y personalidad.

🎤 En 'Más de uno' Vega Baja, escucha cada martes 'Tu mascota en la onda', con el adiestrador canino Ángel Osuna y el patrocinio de Clínicas Veterinarias VeterPet, en Guardamar del Segura, Ciudad Quesada (Rojales), Almoradí, Torrevieja y Catral, con atención de Urgencias 24 horas en la clínica de Guardamar. Información y cita previa en www.clinicas-veterpet.com

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

👉 En 'Tu mascota en la onda' destacamos hoy el éxito de asistencia a la Feria de Adopción de Almoradí y de participación en la Marcha Canina de Pilar de la Horadada, eventos celebrados el pasado fin de semana. Con nuestro adiestrador de confianza, analizamos las razas de perros que parecen cachorros durante toda su vida y preguntamos a Ángel Osuna si estas razas son las aconsejables para dueños primerizos de un perro como mascota. Otros asuntos del programa son la nueva web de adopción del Ayuntamiento de San Miguel de Salinas y la campaña de control de perros que desarrolla esta semana la Policía Local de Formentera del Segura

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