El XIII Triatlón Playas de Orihuela se celebrará el 23 de mayo en la playa de la Glea

El próximo sábado 23 de mayo, la playa de La Glea, en la urbanización Dehesa de Campoamor, acogerá la ‘XIII edición del Triatlón Playas de Orihuela’, una de las pruebas deportivas más destacadas del calendario deportivo municipal y autonómico, que este año dará un paso más al convertirse también en sede de una jornada de la Lliga de Clubes de la Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana para equipos de primera y tercera división, así como del primer encuentro interautonómico entre clubes valencianos y murcianos.

La prueba ha sido presentada esta mañana en rueda de prensa con la participación del concejal de Deportes, Víctor Sigüenza; el concejal de Protección Civil y Emergencias, Víctor Valverde; el concejal de Costa, Manuel Mestre; el presidente del Club Tragamillas, Paco Belmonte; el responsable de competiciones de la Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana, Ximo Rubert; el secretario del Club Tragamillas y responsable técnico de la prueba, José Caselles; la subdirectora de zona de Caja Rural Central, Gemma Fernández; así como representantes de empresas colaboradoras.

El concejal de Deportes, Víctor Sigüenza, ha destacado que “llega una de las pruebas más exigentes del calendario de la Concejalía de Deportes”, recordando que el triatlón combinará 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera a pie. “No todo el mundo está preparado para realizarla, pero sí para disfrutarla”, ha señalado, animando a vecinos y visitantes a acercarse el próximo 23 de mayo a la Playa de La Glea para disfrutar “de un auténtico espectáculo deportivo del que nos sentimos muy orgullosos”.

Sigüenza ha puesto también en valor el trabajo del Club Tragamillas y la implicación de las diferentes concejalías, cuerpos de seguridad, voluntarios, patrocinadores y empresas colaboradoras que hacen posible una prueba que “cada año vuelve a ser un éxito”.

Por su parte, el presidente del Club Tragamillas, Paco Belmonte, ha recordado que esta prueba alcanza ya su decimotercera edición consolidándose como una de las citas deportivas más importantes de Orihuela Costa. “Son 13 años llevando este deporte tan especial a la costa de Orihuela”, ha señalado, destacando además la apuesta del club por acercar distintas disciplinas deportivas a todo el municipio, desde las pedanías hasta Orihuela Costa y el casco urbano.

Belmonte ha explicado además que este año la prueba incorpora como novedad la celebración de una jornada de la Liga de Clubes de la Comunidad Valenciana, lo que permitirá la presencia de algunos de los mejores equipos autonómicos y nacionales de triatlón, además de la participación de clubes procedentes de la Región de Murcia dentro de este nuevo formato interautonómico.

En este sentido, el responsable de competiciones de la Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana, Ximo Rubert, ha explicado que la liga valenciana “es una de las más potentes de España”, siendo la única que cuenta con tres divisiones completamente estructuradas con ascensos y descensos.

Rubert, oriolano además, ha agradecido tanto al Club Tragamillas como al Ayuntamiento de Orihuela haber apostado por convertirse en sede de esta competición. “Aquí en Orihuela se disputará la sexta jornada de la liga y van a venir algunos de los clubes más potentes de la Comunidad Valenciana y del panorama nacional”, ha señalado.

Asimismo, ha explicado que este año se incorpora como novedad un encuentro interautonómico con equipos de la Región de Murcia, con la intención de que esta experiencia pueda crecer en el futuro hasta convertirse en una competición estable entre comunidades autónomas.

La subdirectora de zona de Caja Rural Central, Gemma Fernández, ha mostrado el compromiso de la entidad con este evento deportivo. “Nos sentimos profundamente orgullosos de patrocinar este triatlón en Orihuela Costa, no solo por celebrarse en un entorno natural único, sino porque representa valores como la superación, la unión y la vida saludable”, ha indicado.

Fernández ha añadido que apoyar este tipo de iniciativas también supone respaldar “al comercio local, al turismo deportivo y a toda la actividad económica que generan eventos de este nivel en nuestra costa”.

Por su parte, José Caselles, secretario del Club Tragamillas y responsable técnico de la organización, ha detallado que la competición se desarrollará sobre distancia sprint y se celebrará íntegramente en la urbanización de Campoamor.

La prueba arrancará a las 16:30 horas y contará con un recorrido compuesto por 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera a pie. Además, Caselles ha explicado que se premiará a los tres primeros equipos masculinos y femeninos de primera y tercera división, así como a los mejores equipos de la Región de Murcia y a los tres primeros clasificados absolutos de la categoría Open individual.

En cuanto a la competición por equipos, la clasificación se establecerá teniendo en cuenta los tiempos de los cinco mejores hombres y las tres mejores mujeres de cada club. Asimismo, habrá una clasificación general sin distinción de divisiones ni federaciones, con premios económicos y trofeos para los mejores equipos masculinos y femeninos.

Caselles ha resaltado además el alto nivel competitivo de la prueba, ya que participarán algunos de los mejores clubes del panorama nacional.

Finalmente, el concejal de Costa, Manuel Mestre, ha señalado que “presentamos mucho más que una prueba deportiva”. En este sentido, ha subrayado que el Triatlón Playas de Orihuela “es una magnífica oportunidad para proyectar la imagen de Orihuela Costa como un espacio de deporte, salud, turismo y convivencia”.

Mestre ha querido reconocer también “el enorme trabajo del Club Tragamillas”, al que ha definido como “un referente del deporte local”, destacando además que eventos de estas características “dinamizan la costa, atraen visitantes, generan actividad económica y consolidan Orihuela Costa como un lugar ideal para celebrar grandes pruebas deportivas al aire libre durante todo el año”.

Las previsiones de participación apuntan a superar los 300 triatletas entre deportistas individuales y equipos federados. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el próximo martes 19 de mayo a las 23:59 horas a través de la página web www.tragamillas.org.

El evento contará además con un amplio dispositivo de seguridad y control integrado por Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja, Asociación Radio Aficionados Vega Baja, voluntarios del Club Tragamillas y diferentes asociaciones de la urbanización, además del apoyo del Club Náutico Campoamor para el segmento de natación.

La XIII edición del Triatlón Playas de Orihuela está organizada, cuenta con la colaboración de las concejalías de Deportes, Turismo, Costa, Seguridad Ciudadana y Protección Civil y Emergencias del Ayuntamiento de Orihuela, así como de Caja Rural Central, Zenia Boulevard, Olé Comunicación, Go-Karts Orihuela Costa y Olé Internacional, además del alojamiento oficial Hotel Montepiedra y establecimientos de restauración Chiringuitos Terrassa Beach y Restaurante Montepiedra.