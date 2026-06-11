Urtzi Urcelay refuerza el centro del campo del Orihuela CF y el SC Torrevieja renueva a Diego Piquero

El Orihuela CF continúa dando forma a su plantilla para la próxima temporada con la incorporación de Urtzi Urcelay, centrocampista de 30 años que llega para reforzar la sala de máquinas del conjunto amarillo. La entidad escorpiona hizo oficial en las últimas horas la llegada del futbolista bilbaíno, una operación que aporta experiencia, calidad y conocimiento de la categoría a un equipo que busca dar un paso adelante en Segunda Federación.

Urcelay aterriza en Los Arcos después de completar una notable etapa en el UCAM Murcia, donde se consolidó como una de las piezas más importantes del centro del campo universitario. Su rendimiento en las dos últimas campañas confirmó su capacidad para asumir responsabilidades en la construcción del juego, combinar trabajo defensivo con llegada al área rival y convertirse en un futbolista determinante en los metros finales.

Formado en el fútbol vasco y con experiencia en clubes como el Gernika, el Sestao River y la UD Logroñés, el nuevo jugador del Orihuela acumula más de un centenar de encuentros en Segunda Federación, una cifra que avala su conocimiento de una competición cada vez más exigente y competitiva. Durante su etapa en Logroño destacó además por su capacidad para generar asistencias y participar activamente en la producción ofensiva de su equipo.

La dirección deportiva oriolana incorpora así un perfil contrastado para una posición clave. Urcelay destaca por su inteligencia táctica, criterio en la distribución y habilidad para interpretar los diferentes momentos de los partidos, cualidades que encajan con la idea de un equipo que pretende ganar peso competitivo en la categoría.

Con este movimiento, el Orihuela CF suma talento y experiencia a su proyecto deportivo. La llegada del centrocampista vasco representa una apuesta por el equilibrio y la personalidad en la medular, dos aspectos fundamentales para afrontar con garantías una temporada en la que el club aspira a consolidarse entre los equipos más ambiciosos del grupo.

RENOVACIÓN DEL CUERPO TÉCNICO DEL SC TORREVIEJA

Por su parte, el Sporting Costablanca Torrevieja ha comenzado ya su nueva andadura en Tercera Federación tras su histórico ascenso. El primer paso que ha dado el club salinero en su planificación para la nueva temporada, ha sido renovar a su cuerpo técnico al completo, encabezado por el entrenador Diego Piquero, que seguirá capitaneando el barco torrevejense en su nueva navegación por los mares de Tercera Federación.