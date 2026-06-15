Torrevieja activa el Plan Vive con el inicio de las obras de las primeras 36 viviendas protegidas de La Manguilla

El Ayuntamiento de Torrevieja y la Generalitat Valenciana han presentado el Plan Vive, una ambiciosa actuación para impulsar la vivienda pública protegida en el municipio, con la previsión de construir 822 viviendas y una inversión cercana a los 88,5 millones de euros. El Consistorio recibirá 182 de estas viviendas como parte del acuerdo, reforzando el parque municipal.

La primera promoción se desarrollará en La Manguilla (La Mata), donde se levantarán 36 viviendas en una parcela municipal con vistas al mar. De ellas, siete pasarán a ser propiedad municipal. Las obras arrancan esta semana tras la cesión del suelo a la empresa URDECON y la aprobación de la licencia en Junta de Gobierno Local. El proyecto incluye viviendas de uno, dos y tres dormitorios, adaptadas a distintos perfiles familiares, con precios regulados para garantizar su carácter asequible.

Además, el Ayuntamiento trabaja en una ordenanza que priorizará el acceso a personas empadronadas o con actividad laboral en la ciudad. Para facilitar la información, se habilitará la web planvivetorrevieja.es, donde se irán actualizando requisitos, plazos y novedades del programa. El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, destaca por su parte que el regidor torrevejense fue "el primero en adherirse al Plan Vive" en el conjunto de la Comunitat y que el de Torrevieja es "uno de los proyectos más ambiciosos" en materia de vivienda pública.