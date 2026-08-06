Educación estudia diferentes soluciones para garantizar la continuidad educativa de los alumnos del Colegio Virgen de la Puerta de Orihuela

El concejal de Educación oriolano, Vicente Pina, ha declarado que el Ayuntamiento está barajando las diferentes opciones para el nuevo curso de este centro educativo que, según ha explicado, presenta problemas estructurales desde su construcción.

Pina ha señalado que una de las soluciones es instalar aulas prefabricadas en una parcela próxima al colegio actual, mientras se lleva a cabo una solución integral en el edificio. El concejal también ha señalado que el Ayuntamiento ya ha iniciado conversaciones para disponer de una parcela que actualmente es propiedad de la Sareb.

Mientras continúan las negociaciones, Pina ha remarcado que la concejalía de Educación sigue trabajando en la tramitación de un contrato urgente para actuar en el edificio, con el objetivo de que el alumnado pueda iniciar el curso en las mejores condiciones posibles, aunque cabe la posibilidad de que su incorporación al Virgen de la Puerta tenga que retrasarse una semana o diez días.

Por otro lado, en caso de que los técnicos determinen que no es posible entrar en el edificio, la segunda alternativa que ha presentado el concejal es trasladar al alumnado a otros colegios en las pedanías del municipio, ya que los del casco urbano tienen todas sus líneas ocupadas. Si esto ocurre, ha dicho, Conselleria de Educación asumiría la reorganización del alumnado y garantizaría el transporte escolar, servicio de comedor, profesorado y todo el conjunto de necesidades educativas de los menores.

Además, Pina ha rechazado las críticas que aseguran que el Ayuntamiento no está abordando esta cuestión y ha asegurado que se está trabajando para solucionar un problema que, según dice, deriva de la falta de actuaciones anteriores.