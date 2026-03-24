Rafal celebra el Día del Deporte con juegos tradicionales compartiendo generaciones entre jóvenes y adultos

El Ayuntamiento de Rafal, a través de su Concejalía de Deportes, celebra el viernes 27 de marzo el Día del Deporte, una jornada que se llevará a cabo de 9:30 a 14:00 horas en diversos puntos del municipio y que tiene por objetivo reunir a distintas generaciones de rafaleños y rafaleñas a través del deporte tradicional, y promover, con ello, tanto la integración social como el fomento de los hábitos de vida saludables. La jornada contará con la colaboración del CEIP Trinitario Seva y el IES Rafal, “en un esfuerzo conjunto para recuperar el patrimonio inmaterial del municipio y acercar a los más jóvenes a las tradiciones deportivas que han formado parte de la identidad local durante décadas”, ha indicado el concejal de Deportes, Gabriel Valero.

La celebración del Día del Deporte no es un evento aislado en Rafal, sino la culminación de un ambicioso proyecto educativo y social que se ha desarrollado durante todo el curso escolar. Los centros educativos han trabajado en unidades didácticas integradas en el currículo de Educación Física, donde el alumnado ha aprendido sobre psicomotricidad, estrategias y respeto a las normas mediante juegos tradicionales que forman parte del ADN de Rafal. De este modo, se busca garantizar que las tradiciones deportivas no se pierdan en la era digital, y que, al mismo tiempo, niños, niñas y jóvenes adquieran hábitos de vida saludables desde temprana edad.

En otro de los puntos destacados de la jornada, los alumnos y alumnas han podido disfrutar de un viaje en el tiempo gracias a la recreación histórica ubicada en la Calle Antigua de Rafal, con una de las actividades más emotivas y visuales, en la que se recrea una pista de caliche de principios del siglo XX. Los alumnos del CEIP Trinitario Seva y el IES Rafal, en colaboración con el Club de Caliche La Plaza Rafal, han trabajado durante el curso en una formación pedagógica sobre este juego tradicional, utilizando elementos como cañas, monedas y chapas, que se empleaban para jugar en tiempos pasados. Esta exhibición histórica será una oportunidad para que los más jóvenes comprendan cómo se divertían sus antepasados sin la tecnología actual, y aprendan a valorar la creatividad y destreza física como herramientas de juego.

Valero ha destacado la importancia de la jornada, y ha señalado que “queremos transmitir a nuestra juventud el valor de nuestras tradiciones deportivas, mientras fomentamos hábitos de vida saludables”. El responsable de Deportes en el Ayuntamiento ha añadido que “esta jornada no sólo busca recuperar el patrimonio inmaterial de Rafal, sino también enseñarnos que el deporte es un lenguaje universal que conecta a todas las generaciones”. Por su parte, Gabriel Valero ha destacado que el enfoque intergeneracional del evento “es una excelente oportunidad para compartir la pasión por el deporte con toda la familia, desde los más pequeños hasta los abuelos, convirtiéndose en una muestra del esfuerzo colectivo que hemos realizado para recuperar y promover nuestras tradiciones, mientras fomentamos una vida activa y saludable”.

La jornada contará con actividades por el municipio, que van desde competiciones de deportes tradicionales hasta exhibiciones de juegos históricos. El Pabellón Municipal se convertirá en el epicentro del dominó, un deporte que en Rafal ha trascendido generaciones. En este espacio se celebrará la fase final de un torneo de dominó en el que participarán 48 parejas finalistas, previamente clasificadas en los centros educativos de la localidad. Este torneo es el resultado de talleres formativos realizados por miembros del Club Dominó Rafal, un club con gran tradición y que ha representado a Rafal en los últimos cinco campeonatos de España, donde recientemente obtuvo una destacada quinta posición.

Durante toda la mañana del viernes 27 de marzo se habilitará un circuito de juegos tradicionales, donde los clubes deportivos locales se volcarán con los más jóvenes en diferentes estaciones. Los asistentes podrán practicar deportes como el Estruja, emblemático a nivel local, con la ayuda de veteranos del club. También se instalarán estaciones de habilidad con juegos como la herradura, rayuela y bolos, donde los niños pondrán a prueba sus habilidades de puntería y coordinación, en actividades que han sido parte de su formación en las clases de Educación Física.

El evento cuenta con la colaboración de la Fundación Trinidad Alfonso, que apoya esta iniciativa en el marco de su compromiso con la promoción del deporte y la integración social en la Comunidad Valenciana. La jornada busca no sólo celebrar el deporte, sino también estrechar los lazos entre las distintas generaciones, permitiendo que todos los participantes compartan una experiencia enriquecedora y educativa.