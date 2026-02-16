vega baja deportes 16/02/2026

El Orihuela CF vuelve a sonreír tras vencer al Alcalá (0-1)

Los oriolanos rompen una racha de tres partidos seguidos sin ganar y se acercan de nuevo a tres puntos de los play off de ascenso a Primera RFEF

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

En la categoría de Segunda RFEF de fútbol, el Orihuela CF recuperó su mejor cara para ganar fuera de casa al Alcalá con un solitario gol de Ángel Sánchez. Los oriolanos hicieron un buen partido en defensa y aprovecharon una de las pocas ocasiones de gol que tuvieron para llevarse los tres puntos y romper una mala racha de tres encuentros consecutivos sin ganar. Con este nuevo triunfo, el Orihuela se acerca a de nuevo a tres puntos de los puestos de play off de ascenso a Primera RFEF y vuelve a soñar con alcanzar esa zona alta. En este espacio de hoy puedes escuchar las declaraciones del entrenador del Orihuela, Carlos de las Cuevas.

LLIGA COMUNITAT

Por otro lado, en la categoría regional de Lliga Comunitat, el SC Torrevieja no pasó del empate sin goles ante el colista Mutxamel, mientras que el Thader ganó 0-2 en Calpe. El Redován no jugó su partido en Jávea porque estaba previsto para el sábado y ese día se suspendió toda la jornada por parte de la Federación Valenciana de Fútbol con motivo de la alerta naranja por el temporal de viento.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer