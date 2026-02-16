El Orihuela CF vuelve a sonreír tras vencer al Alcalá (0-1)

En la categoría de Segunda RFEF de fútbol, el Orihuela CF recuperó su mejor cara para ganar fuera de casa al Alcalá con un solitario gol de Ángel Sánchez. Los oriolanos hicieron un buen partido en defensa y aprovecharon una de las pocas ocasiones de gol que tuvieron para llevarse los tres puntos y romper una mala racha de tres encuentros consecutivos sin ganar. Con este nuevo triunfo, el Orihuela se acerca a de nuevo a tres puntos de los puestos de play off de ascenso a Primera RFEF y vuelve a soñar con alcanzar esa zona alta. En este espacio de hoy puedes escuchar las declaraciones del entrenador del Orihuela, Carlos de las Cuevas.

LLIGA COMUNITAT

Por otro lado, en la categoría regional de Lliga Comunitat, el SC Torrevieja no pasó del empate sin goles ante el colista Mutxamel, mientras que el Thader ganó 0-2 en Calpe. El Redován no jugó su partido en Jávea porque estaba previsto para el sábado y ese día se suspendió toda la jornada por parte de la Federación Valenciana de Fútbol con motivo de la alerta naranja por el temporal de viento.