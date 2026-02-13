VEGA BAJA DEPORTES 13/02/2026

El entrenador del Orihuela CF defiende el rendimiento de sus jugadores antes del partido de Alcalá

Carlos de las Cuevas confía en que mejoren los resultados y pide la unión de todos para conseguirlo. Los oriolanos se enfrentan fuera de casa al RSD Alcalá el domingo a las 17:00 horas

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

El Orihuela CF juega vigesimotercera jornada de liga en Segunda RFEF este domingo a las 17:00 horas en el campo del RSD Alcalá, rival que se encuentra con tres puntos menos en la tabla clasificatoria. Previo al partido, el entrenador del conjunto oriolano, Carlos de las Cuevas, ha defendido en rueda de prensa el rendimiento de sus jugadores, especialmente de Marc Sirera, uno de los principales señalados por la afición, y ha pedido la unión de todos para mejorar los resultados. Puedes escuchar sus declaraciones en este espacio de deportes.

Por otra parte, en la categoría regional de Lliga Comunitat, el SC Torrevieja juega con el colista Mutxamel a domicilio el domingo a las 17:30 horas. El Redován viaja a Jávea mañana sábado a las 16:00 horas, y el CD Thader juega en Calpe el domingo a las 17:00 horas.

