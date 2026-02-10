Torrevieja coronó a los nuevos líderes del taekwondo español en el 50.º Campeonato de España

Torrevieja se convirtió el pasado fin de semana en epicentro del taekwondo nacional, al acoger la 50.ª edición del Campeonato de España de Taekwondo, una cita conmemorativa que reunió a los mejores competidores del país y puso de manifiesto la pujanza de la nueva generación de talentos.

Organizado en el Palacio de los Deportes “Tavi y Carmona”, el evento celebró el sábado la competición en categoría sénior, seguida el domingo por el Campeonato de España precadete. Las eliminatorias matinales dieron paso a las finales vespertinas en dos tatamis, que congregaron a numeroso público y aportaron intensidad y colorido al fin de semana.

Con un total de 258 participantes sénior —146 hombres y 112 mujeres— y más de 240 combates, esta edición fue una de las más potentes en términos competitivos de los últimos años, con la presencia de gran parte de los referentes actuales del taekwondo español.

El Club Hankuk International School, representando a la Federación Madrileña, destacó de forma especialmente brillante, conquistando cinco medallas de oro en la categoría senior gracias a los triunfos de Adriana Cerezo, Laura Rodríguez, Lena Moreno, Jesús Fraile e Iker Abad.

La Federación de Taekwondo de la Comunitat Valenciana también protagonizó una actuación destacada, sumando medallas en diferentes categorías y alcanzando el tercer puesto en la clasificación general por equipos.

Importante participación local del Club Taekwondo Torrevieja

El Club Taekwondo Torrevieja (Tayko Kwan) tuvo una participación relevante en el 50.º Campeonato de España, marcando uno de los hitos más importantes de su trayectoria reciente y mostrando el crecimiento de su cantera local. Aunque los resultados oficiales detallados por categoría aún estaban pendientes de publicación en el portal oficial de la Real Federación Española de Taekwondo, miembros del club compartieron en redes sociales que varios de sus competidores alcanzaron rondas de eliminación y disputaron combates ante figuras nacionales, evidenciando el alto nivel competitivo alcanzado por sus atletas en Torrevieja.

La presencia del club local fue especialmente celebrada por la afición y el Ayuntamiento, dada la histórica vinculación de la entidad con el desarrollo del taekwondo en la ciudad. En los meses previos al campeonato, el Club Taekwondo Torrevieja había acumulado éxitos en competiciones autonómicas y nacionales base, con medallas en eventos como la Copa de España de La Nucía y las jornadas de Liga y Jocs de la Comunidad Valenciana, consolidando una sólida progresión de sus deportistas más jóvenes.

Entre estos logros previos destacan el oro de Ángel Ramírez en -30 kg y varias medallas de plata y bronce de otros integrantes del equipo, lo que reflejó la preparación y competitividad que los taekwondistas torrevejenses trasladaron al torneo nacional.

Éxitos en categorías sénior y base

Además de los triunfos de clubes de referencia como Hankuk, el Campeonato de España vio a deportistas destacados revalidar títulos nacionales. Por ejemplo, Mikel Fernández se proclamó campeón de España absoluto en su categoría, reafirmando su estatus entre la élite del taekwondo nacional.

El Campeonato de España precadete, el domingo, también dejó éxitos individuales y colectivos que evidenciaron la profundidad y competitividad de la cantera del taekwondo español.

Además de su valor competitivo, esta edición celebró el 50.º aniversario del Campeonato de España desde su primera edición en 1976, una efeméride que homenajeó a los pioneros del deporte y subrayó la transformación de España en una potencia internacional en taekwondo.

Con resultados de alto nivel, un reparto amplio de medallas y la consolidación de nuevos nombres, el Campeonato de España de Taekwondo en Torrevieja no solo rindió homenaje al pasado, sino que también apuntó con fuerza hacia el futuro de esta disciplina en nuestro país.