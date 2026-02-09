El Orihuela CF empata (1-1) en casa ante el colista y la afición empieza a perder la paciencia

El Orihuela CF empieza a desfondarse. Ayer empató a un gol en Los Arcos frente al colista Socuéllamos, y encadena su peor racha de la temporada con tres partidos seguidos sin ganar, en los que ha sumado solo dos puntos de nueve posibles pese a haber jugado dos de esos encuentros en casa. Además, el conjunto oriolano muestra sus peores números como local, ya que encadena también tres partidos seguidos sin vencer en Los Arcos, donde no consigue la victoria desde el pasado 14 de diciembre.

Ante esta situación, los aficionados empiezan a perder la paciencia, y ayer algunos seguidores pidieron ya la dimisión del entrenador Carlos de las Cuevas. Además, al término del partido, algunos aficionados también se enfrentaron a jugadores a los que acusan de no dar la talle y a los que culpabilizan de la crisis deportiva.

Tras este inesperado empate, el Orihuela cae hasta la octava posición de la tabla y se aleja a cinco puntos de los puestos de promoción de ascenso.

VICTORIAS DEL SC TORREVIEJA Y EL CD THADER EN LLIGA COMUNITAT

Por otro lado y en cuanto al fútbol regional, el SC Torrevieja y el CD Thader sumaron victorias en sus respectivos partidos en Lliga Comunitat. Los torrevejenses ganaron 2-0 al Calpe y los rojaleros golearon 3-1 al CFI Alicante. Por su parte, el Redován empató a uno en casa ante el Olímpic.

En cuanto a la Primera Valenciana, destacó el derbi comarcal entre el CD Murada y el Benferri, que terminó con victoria por 3-2 para el equipo local.