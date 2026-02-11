El CBM Mare Nostrum Torrevieja suma su segundo triunfo consecutivo y el Almoradí Fajovi empata

En Primera Nacional de balonmano, el Mare Nostrum Torrevieja ha vuelto a ganar y suma ya dos victorias seguidas que le hace subir un puesto en la tabla clasificatoria. Los salineros vencieron en casa del Fundación Agustinos de Alicante 28-34 y se enganchan al camino de las victorias. Este buen resultado les ha llevado a alcanzar la novena posición con 18 puntos, uno más que el Puerto de Sagunto B que cayó derrotado en Murcia ente el UCAM. Además, el Mare Nostrum se acerca a dos puntos del Mallorca, el equipo que está justo por encima en la octava posición.

En la próxima jornada, el Mare Nostrum Torrevieja recibe al Logística Grillo Balonmano Águilas el sábado 14 de febrero a las 18:30 horas en el Pabellón Cecilio Gallego. El rival es el cuarto clasificado y llega a este partido ante los salineros en una racha no muy buena de resultados en la que solo ha ganado uno de los últimos cinco partidos.

EMPATE DEL ALMORADÍ EN SEGUNDA NACIONAL

Por su parte, el Almoradí Fajovi Únique no pasó del empate a 24 en casa del Unio Esportiva Monover. Los almoradidenses no están en su mejor momento, ya que vienen de un partido aplazado y otro perdido, pero con la intención de recuperar las buenas sensaciones y el camino de la victoria en la próxima jornada en la que recibirán en el pabellón Mayte Andreu al Sueca, equipo que ocupa la octava plaza con 15 puntos. El Almoradí, actualmente y con un partido menos, es cuarto clasificado con 22 puntos, empatado con el quinto.