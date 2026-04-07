DEPORTES VEGA BAJA 07/04/2026

El Orihuela CF salva un punto en el último suspiro frente al Conquense en Los Arcos (2-2)

Los oriolanos empataron de penalti en el minuto 12 del tiempo añadido y terminó la jornada a cinco punto de los play off de ascenso a falta de cuatro partidos

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

El Orihuela CF tiene cada vez más difícil alcanzar el sueño de jugar la promoción de ascenso a Primera RFEF. El domingo en Los Arcos mejoró su imagen con respecto a encuentros anteriores como local, pero no logró sumar los tres puntos ante el cuarto clasificado, el Conquense, y se tuvo que conformar con un solo punto que salvó en el último suspiro, ya que el equipo visitante se puso por delante tras remontar el gol inicial de los oriolanos.

La mejora de los locales tuvo su recompensa a los 60 minutos de partido con un gol de Monterde en una acción en la que se lesionó el portero del Conquense y tuvo que estar el partido parado siete minutos. Poco después de reanudarse, Álvaro hacía el 1-1 para los visitantes en el minuto 71 y nueve minutos después, un penalti marcado por Mario puso por delante al Conquense. El Orihuela no perdió la fe y buscó sin descanso la portería contraria, hasta el que el minuto 102, Solsona marcó de penalti rescatando un punto para los oriolanos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer