El Orihuela CF salva un punto en el último suspiro frente al Conquense en Los Arcos (2-2)

El Orihuela CF tiene cada vez más difícil alcanzar el sueño de jugar la promoción de ascenso a Primera RFEF. El domingo en Los Arcos mejoró su imagen con respecto a encuentros anteriores como local, pero no logró sumar los tres puntos ante el cuarto clasificado, el Conquense, y se tuvo que conformar con un solo punto que salvó en el último suspiro, ya que el equipo visitante se puso por delante tras remontar el gol inicial de los oriolanos.

La mejora de los locales tuvo su recompensa a los 60 minutos de partido con un gol de Monterde en una acción en la que se lesionó el portero del Conquense y tuvo que estar el partido parado siete minutos. Poco después de reanudarse, Álvaro hacía el 1-1 para los visitantes en el minuto 71 y nueve minutos después, un penalti marcado por Mario puso por delante al Conquense. El Orihuela no perdió la fe y buscó sin descanso la portería contraria, hasta el que el minuto 102, Solsona marcó de penalti rescatando un punto para los oriolanos.